В Мариуполе ремонтируют больницу, которая обслуживает 70 тысяч человек (Фото)

В Мариуполе идут активные ремонтные работы в первом корпусе Центра первичной медико-санитарной помощи №3. Из городского бюджета на это выделили почти 30 млн грн, передает «Mariupol.tv».

Сейчас стартовала вторая фаза ремонтных работ в поликлинике, фасад покрылся строительными лесами. Рабочие приступили к облицовке термоизоляционными материалами наружных стен здания.

В объем комплексного капитального ремонта, проводимого поэтапно, входит укрепление фасада, ремонт кровли с утеплением, обновление внутренних помещений левого крыла на двух этажах с заменой инженерных коммуникаций, установкой вентиляции.

После завершения ремонта горожане увидят в амбулатории современную регистратуру, новые кабинеты для приема пациентов. Также посетители смогут воспользоваться новым лифтом и диагностическим оборудованием. Кроме того, в амбулатории разместят коммунальную аптеку.

На ремонт поликлиники, в которой обслуживается 70 тысяч человек, из городского бюджета выделено 27,8 млн грн.

Работы планируется завершить 18 декабря текущего года.