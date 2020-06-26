Заставили через суд: На Донетчине Пенсионный фонд не хотел учитывать справки, выданные в неподконтрольном Донецке

В Донецкой области управление Пенсионного фонда при назначении пенсии переселенцу отказалось учитывать архивные справки о зарплате, полученные в неподконтрольном украинской власти Донецке. Однако через суд удалось обязать ПФУ это сделать. Об этой ситуации рассказали в БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Сергей Валентинович Иванов (имя изменено) – внутренне перемещенное лицо. Ему нужно было оформить пенсию по возрасту. Для этого он осенью 2018 года обратился в Бахмутско-Лиманское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области (далее – ПФУ).

Но пенсию мужчине назначили в минимальном размере, и он попросил ПФУ разъяснить, каким образом осуществлялся расчет. Так Иванов узнал, что ПФУ учел его заработную плату с июля 2000 года, а до этого периода – нет. Причина – он не предоставил справку о размере заработной платы за 60 календарных месяцев подряд до июля 2000 года.

Сергей Валентинович обратился в архив ныне неподконтрольного украинской власти Донецка, где получил справки о зарплате за период с 1 августа 1990 года по 31 марта 1996 года. Эти документы вместе с заявлением он направил в ПФУ по почте. Через месяц получил ответ, где ему отказали в учете заработной платы, так как справки выданы архивом неподконтрольного Донецка.

За правовой помощью мужчина обратился к юристам БФ «Право на защиту». Они помогли составить иск в суд. Суд обязал ПФУ повторно рассмотреть заявление Сергея Иванова о назначении пенсии с учетом справок, выданных в Донецке.

Но ПФУ не выполнил решение суда, ссылаясь на то, что суд обязал учесть справки о заработной плате, однако справок в пенсионном деле нет, потому что после рассмотрения заявления их вернули заявителю. Следовательно, выполнить решение суда невозможно.

Пенсионному фонду предложили принять справки повторно, однако там отказали, ссылаясь на то, что суд обязал учесть справки, но не обязывал их принимать повторно.

Адвокат мужчины получил исполнительный лист и подал к принудительному исполнению. Но ПФУ обратился в суд за разъяснением судебного решения, опять-таки отмечая, что в ведомстве справок нет, их вернули заявителю.

Суд отказал в удовлетворении заявления о разъяснении. В постановлении суда отмечается, что ПФУ, хоть и не имеет спорных справок о зарплате Иванова, тем не менее, знает об их существовании, и вправе истребовать оригиналы таких справок от лиц, у которых они хранятся, то есть у истца.

В результате, ПФУ выполнил решение суда – размер пенсии Сергея Валентиновича пересчитали с учетом заработной платы, и он начал получать пенсию в том объеме, который заслуживает.