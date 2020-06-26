RU
Все новости

Продукция неизвестного происхождения: В «ДНР» запретили продавать подросткам снюсы и никотиновые смеси

26.06.20 17:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 26 июня, «народный совет ДНР» принял «закон», запрещающий продажу несовершеннолетним бестабачной содержащей никотин продукции, электронных систем доставки никотина. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На фоне сильнейшей зависимости от никотина, его токсичности для несовершеннолетних, рынок заполняется продукцией неизвестного происхождения и сомнительного качества, что в целом потенциально опасно для потребителя. Речь идет о снюсах, а также о никотинсодержащих леденцах, подушечках, нетабачных никотиновых пакетиках и так далее», – заявил «председатель народного совета» Владимир Бидевка.

Кроме того, за вовлечение подростков в употребление подобной продукции в «ДНР» установили штрафы.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» среди подростков распространилось новое пагубное увлечение – употребление снюса с высоким содержанием никотина. Это измельченный и увлажненный табак, который помещают между верхней или нижней губой и десной, после чего долго рассасывают. Среди последствий употребления снюса – отравление, дети теряют сознание, оказываются в реанимации. В РФ запрет на продажу снюса был введен еще в декабре 2015 года. В результате его производители стали выпускать аналоги – так называемые никотиновые смеси без табака: в виде леденцов, жевательных пластинок, мармеладок и даже зубочисток.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк