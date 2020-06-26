Продукция неизвестного происхождения: В «ДНР» запретили продавать подросткам снюсы и никотиновые смеси

Сегодня, 26 июня, «народный совет ДНР» принял «закон», запрещающий продажу несовершеннолетним бестабачной содержащей никотин продукции, электронных систем доставки никотина. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На фоне сильнейшей зависимости от никотина, его токсичности для несовершеннолетних, рынок заполняется продукцией неизвестного происхождения и сомнительного качества, что в целом потенциально опасно для потребителя. Речь идет о снюсах, а также о никотинсодержащих леденцах, подушечках, нетабачных никотиновых пакетиках и так далее», – заявил «председатель народного совета» Владимир Бидевка.

Кроме того, за вовлечение подростков в употребление подобной продукции в «ДНР» установили штрафы.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» среди подростков распространилось новое пагубное увлечение – употребление снюса с высоким содержанием никотина. Это измельченный и увлажненный табак, который помещают между верхней или нижней губой и десной, после чего долго рассасывают. Среди последствий употребления снюса – отравление, дети теряют сознание, оказываются в реанимации. В РФ запрет на продажу снюса был введен еще в декабре 2015 года. В результате его производители стали выпускать аналоги – так называемые никотиновые смеси без табака: в виде леденцов, жевательных пластинок, мармеладок и даже зубочисток.