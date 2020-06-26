Проблемы с мобильной связью: На КПВВ «Новотроицкое» невозможно установить «Дій вдома»

Уже пятый день подряд на КПВВ «Новотроицкое» проблемы с мобильной связью и установкой мобильного приложения «Дій вдома». Об этом сегодня, 26 июня, сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

При этом граждане, которые прибывают из «ДНР» и пересекают КПВВ в направлении подконтрольной Украине территории, должны установить приложение «Дій вдома» и пройти 14-дневную самоизоляцию.

«Вот тут и начались проблемы... Как сообщают наши мониторы, сначала были проблемы по установлению самого приложения из-за слабого интернет-соединения на КПВВ, а затем начались проблемы с активацией сервиса», – рассказывают правозащитники.

Ситуация обострилась вчера, когда 47 граждан пересекли КПВВ в направлении «республиканского» КПП «Еленовка», где их не пропустили. Люди пытались вернуться обратно на КПВВ «Новотроицкое», но в данном случае обязательным условием является прохождение 14-дневной самоизоляции и установка приложения «Дій вдома», с которым и возникли проблемы.

«У некоторых людей кнопочные телефоны, у других – устаревшие модели со слабой связью. Родственники и неравнодушные люди привозили телефоны, мы договаривались с пограничниками, чтобы их разрешили передать тем, кто застрял между КПВВ и КПП. С вчера на сегодня люди ночевали у КПВВ. Там была и беременная женщина, и дети, и люди пожилого возраста. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям поставила для них палатки, питание обеспечили международные организации. Сегодня наши коллеги ездили к людям и помогали устанавливать приложение. Но активировать его было просто невозможно – СМС-сообщение не приходило, связь по большинству операторов отсутствовала», – сообщил Денис Ярошенко, монитор мариупольского офиса БФ «Право на защиту».

Полчаса назад стало известно, что 17 человек таки пропустили на подконтрольную территорию без активированного приложения, но при условии прохождения 14-дневной обсервации в одном из определенных для этого мест.

Как сообщалось ранее, лица, которые прибывают через КПВВ из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Для этого они обязаны установить мобильное приложение «Дій вдома». Без наличия данного приложения пограничники имеют право не пропустить человека через КПВВ.

25 июня Кабинет министров разрешил прекращать обязательную самоизоляцию или обсервацию людям, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, – в случае, если проведенный ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания.

Как установить приложение «Дій вдома» – см. здесь. Пользователи рассказали о нюансах его действия.