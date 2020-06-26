Пандемия COVID-19 ухудшила гуманитарную ситуацию в Донбассе, – Красный Крест

Пандемия COVID-19 вызвала обострение критического положения гражданского населения, проживающего в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Таковы результаты опроса*, проведенного Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в Донецкой и Луганской областях.

Лишь 12% опрошенных членов домохозяйств ответили, что их сбережений хватит дольше, чем на месяц, что является признаком нестабильной финансового положения большинства населения. Но тревожным является то, что 43% домохозяйств заявили, что без посторонней помощи их ресурсов хватит максимум на одну неделю.

Результаты опроса выявили также следующее:

75% респондентов сказали, что из-за COVID-19 выросли цены на продукты питания; 47% заявили о росте цен на непродовольственные товары;

35% респондентов сказали, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на доходах их домохозяйств;

47% опрошенных заявили, что имели трудности с доступом к магазинам и рынкам из-за карантинных мероприятий.

«Результаты проведенного опроса показывают, что многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями и одновременно имеют проблемы с доступом к продовольственным рынкам из-за COVID-19 и конфликт в целом. Это значит, что программы МККК по предоставлению средств семьям недостаточно эффективными. Нам нужно снова увеличить объемы раздачи продуктовых и гигиенических наборов», – прокомментировал глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

При этом с начала вспышки COVID-19 МККК раздал более 45 тыс. продуктовых и гигиенических наборов в 136 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. «Мы также помогли 56 медицинским учреждениям в зоне конфликта на Донбассе, предоставив лекарства, средства индивидуальной защиты и установив временные пункты для обследования на коронавирус пациентов, попадающих на лечение в больницу в Новоайдаре (Луганская обл.)», – отметили в организации.

*Опрос МККК проводился с 12 мая по 3 июня на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 252 домохозяйства. Средний размер домохозяйства составлял 2,48 человека; средний возраст членов домохозяйства – 54 года.