Пока не найдем лекарство или вакцину: Шмыгаль рассказал, когда закончится карантин

Сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, когда отступит эпидемия COVID-19 и когда закончится карантин. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «НВ».

«Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам [помочь] управлять летальностью», – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция грозит страшными последствиями.

«Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп – это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь [в случае COVID-19] почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек – это действительно страшно, это катастрофа», – привел статистику глава правительства.

По его словам, главное – «уничтожить летальность от болезни».

«Если от болезни умирает ноль людей, можно болеть, это не страшно. Переболели, насморк, температура – вылечились, страна живет, работает без ограничений. Конечно, эпидемия – неприятно, но не смертельно, как говорится. Вот это цель. То есть мы должны довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства», – отметил премьер.

Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин «и жить обычной жизнью, развиваться и думать о будущем».

«До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже тогда начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими, и необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику. И одновременно – спасти как можно больше человеческих жизней, независимо какого возраста, пола, в каком состоянии находится человек, – но это высшая ценность, безусловно», – резюмировал Денис Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 июня в Украине коронавирусом заболели 41 117 человек (18 299 пациентов выздоровели, 1086 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 412 случаев СOVID-19 (184 человека выздоровели, летальных случаев – 9), Луганской области – 76 случаев СOVID-19 (54 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1094 заразившихся (выздоровели 323 человека, летальных случаев – 68). В «ЛНР» (на 25 июня) – 494 заразившихся (выздоровели 429 человек, летальных случаев – 11).