На КПВВ «Новотроицкое» – пусто, – ДонОГА

Сегодня, 26 июня, по состоянию на 17:45 человек на КПВВ «Новотроицкое» пересекающих линию разграничения людей нет. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Но пропускной пункт будет работать еще 2 часа, и люди еще могут прибыть», – добавил он.

17 человек, которые находились на КПВВ «Новотроицкое» и не смогли установить приложение «Дій вдома», доставили в медучреждение на обсервацию. «Там они будут находиться под наблюдением медиков и будут обеспечены питанием», – дополнил Кириленко

Он отметил, что на КПВВ оставили автобус, который при необходимости сможет доставить новых прибывших людей к месту прохождения обсервации.