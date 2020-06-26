«Какие тут нервы?»: Как в прифронтовом Крымском выживают супруги-пенсионеры (Видео)

Для многих пожилых людей из населенных пунктов у линии соприкосновения на Донбассе жизнь –- это постоянная борьба за то, чтобы свести концы с концами. Международный Комитет Красного Креста (МККК) рассказал о жизни супругов Татьяны и Валерия из прифронтового села Крымское (Луганская обл.).

Крымское сейчас относится к Новоайдарскому району. В начале вооруженного конфликта около села велись активные боевые действия. Осенью 2014 года Крымское несколько раз переходило из рук в руки противоборствующих сторон. В итоге, украинская армия отстояла село. Но населенный пункт до сих пор остается практически на линии фронта.

В Крымском из-за боевых действий поврежден водопровод, поэтому люди носят воду из скважины. Из-за пожилого возраста Татьяне становится все труднее выполнять работу по дому. Треть дохода супруги тратят на медикаменты для лечения хронических заболеваний. Гуманитарная помощь позволяет им меньше денег тратить на базовые продукты, которых семье хватает на 2 месяца.

Ежедневные дела и ночной сон пенсионеров иногда прерывают звуки обстрелов. «Ночь – полуночь, иной раз как жахнут! Вроде, только заснула, и как даст! Подскочишь свечкой и не знаешь, куда деваться. Сердце заходится. Какие тут нервы, как ты при таком будешь здоровым?», – сетует Татьяна.

Из-за ограничений с передвижений, введенных с карантином, дочка Татьяны и Валерия не может проведать родителей. Им ничего не остается, как заботиться друг о друге самим.

«Кто кого больше любит? Ты меня или я тебя? Подумай», – обращается женщина к супругу.

«Я уже что-то и не помню», – шутит в ответ Валерий.

«Оба мы любим друг друга. Прожили всю жизнь вместе… Оба – зачарованные. И куда мы денемся? Остались до сих пор влюбленными», – отмечают супруги.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube