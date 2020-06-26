Президент подписал закон об увеличении размера социальной помощи для лиц, находящихся под опекой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц» № 646-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Также, согласно документу, предоставляется право на назначение государственной социальной помощи на уход за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государственная социальная помощь на уход таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет средств государственного бюджета.

Кроме того, вносятся дополнения в Закон Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» и устанавливается помощь малообеспеченным семьям в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи неработающему трудоспособному лицу из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и выведения семьи из бедности.

Закон дает новое определение среднемесячного совокупного дохода семьи, применяемого при определении размера пособий в соответствии с законами Украины «О государственной помощи семьям с детьми», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Также закон расширяет круг лиц, которые нуждаются в дополнительном содействии в трудоустройстве. Этот перечень дополнен неработающими трудоспособными лицами из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.