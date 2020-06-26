Горячей воды нет, комнаты по 5-8 человек: Подробности от проходящих обсервацию в «ДНР»

Люди, которых после пересечения пропускного пункта «ДНР» в Еленовке поместили на двухнедельную обсервацию, рассказали в соцсетях, как все происходило и в каких условиях они находятся.

«С "нуля" все шли пешком, автобуса не было, и шли мы 8 км. На посту ДНР мы подписывали множество бумаг, меряли температуру, и нас поместили в автобус, который будет везти в больницу. Но за автобус пришлось заплатить либо 200 руб., либо 100 грн. Паспорта не забирали, это неправда! Нас в полиции зарегистрировали и все отдали. В больнице нормальные условия, кровати хорошие, пластиковый балкон, косметический ремонт. Только в комнате нас не по одному, а пятеро», – пишет Александр.

При этом, по словам находящихся в обсервации, бытовые условия не рассчитаны на изолированное пребывание людей, туалет и душ – один на несколько десятков человек. О питании отзывы разные.

«Горячей воды нет, холодильник один на 30 человек, тоже самое с туалетом и душем. Никаких платных тестов не делали, это вранье, все бесплатно. Взяли кровь, сделали кардиограмму. Кормят 3 раза в день, вкусно. Утром: овсянка, рыбка и салат из капусты, чай и печенье с маслом. Обед: суп пшеничный и макароны с говядиной. Ужин: молочная гречневая каша. Конечно, люди ругаются, но я все равно счастлива, две недели посидим и домой», – пишет Анна.

«Подтверждаю написанное. Нет горячей воды и мужчины до 8 человек в палате. Все остальное можно принести (средства личной гигиены, питьевая вода и т.д.)», – добавила Елена.

«Сказали людям: нет смысла вас по одиночным палатам, конечно, когда везли в переполненном автобусе. Люди банально боятся в больнице подхватить заразу. Кровь брали из вены и пальца, на КПП еще какой-то соскоб. На улицу не выходили, везде охрана. Передачу в больницу от родных, вещи и еду можно. Встречи не разрешены. Делают тест на коронавирус. Потом после результата – повторный тест. Условия жуткие. Еще сказали: если есть возможность не ехать сейчас в ДНР – не едьте. По поводу питания: супы, каши, молочка, овсянка, салаты из свежей капусты. Стандартный набор для больниц», – поделилась Оксана.

«Сегодня общалась с женой приехавшего в Донецк. Расселили их в больнице профосмотров (речь идет о больнице профзаболеваний на "Мотеле" в Донецке – ред.), их в палате 6 мужиков. Из предоставленного – койко-место и постель. Сутки не кормили вообще. Родных не пускали. Сегодня разрешили родным привезти вещи, мыло, полотенце, чайник, еду. Утром был завтрак, который не все могли есть. Везли с блокпоста за 200 руб. В больнице сегодня предложили альтернативу – тест за полторы тысячи или сиди дальше, т.е. не всем подряд принудительно. Родных не пускают, передают через охрану. Охраняет их конвой. Говорит, что условия жуткие», – рассказала Марина.

Напомним, для прибывших с подконтрольной Украине территории двухнедельная обсервация в больнице Донецка будет бесплатной. Ранее в «ДНР» отмечали, что для обсервации в «республике» выделена всего лишь одна больница в Донецке. Это сделано для ограничения числа въезжающих в «ДНР» с подконтрольной Украине территорий.

Медики больницы, отведенной для обсервации в «ДНР» рассказали, что подготовили палаты на 3-5 человек, между койками – расстояние меньше метра. Помимо 5 коек и тумбочек, в палате есть также стол и два стула. В углу – раковина, есть горячая и холодная вода. В некоторых палатах есть выход на балкон.

При этом для обсервации на подконтрольной Украине территории предлагаются несколько вариантов проживания вплоть до VIP-размещения. Базовое в больницах – бесплатно, улучшенные условия в отелях и санаториях – за дополнительную оплату.