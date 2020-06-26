В «ЛНР» грозятся не пускать назад абитуриентов, которые едут на ВНО

В «ЛНР» угрожают не пустить домой абитуриентов из неподконтрольной украинским властям части Луганщины, которые едут на внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом рассказала семья, которая на этой неделе пересекла линию разграничения в Станице Луганской для участия во вступительной кампании, передает «Радио Свобода».

«Они предупредили, что не пустят в Луганск, когда мой сын будет возвращаться после сдачи ВНО из-за того, что у него в ID-карте нет луганской прописки», – рассказала жительница Луганска.

По ее словам, когда она обратилась за разъяснениями к так называемому «МИД ЛНР», ей ответили, что не будут делать исключений для абитуриентов.

«Я спросила: "Вы мешаете таким образом поступлению в универ?" Они ответили: "Да. Поступайте здесь"», – говорит женщина.

По ее словам, семья пока ищет жилье на свободной территории, чтобы не возвращаться в Луганск все время вступительной кампании.

Напомним, в Луганской области тестирование по математике, которым 25 июня стартовало внешнее независимое оценивание (ВНО), смогли пройти почти 2700 человек.

Ранее сообщалось, что Кабмин исключил из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных экзаменов, в частности, для поступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».