Все нюансы: Как с подконтрольной Украине территории попасть в списки на въезд в «ДНР»

С 25 июня «ДНР» открыла на въезд в «республику» контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Но въезд в «республику» предоставляется только людям, которые подтверждены в разрешающем списке местного «межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передают «Донецкие новости».

В сообщении Штаба указано, что для включения лиц в списки на въезд в «ДНР» необходимо одно из следующих оснований:

прохождение лечения в «ДНР»;

прохождение обучения в «ДНР»;

для осуществления трудовой деятельности в «ДНР»;

при необходимости ухода за больным, проживающим в «ДНР»;

для воссоединения с семьей, проживающей в «ДНР».

Причину нужно подтвердить документами.

Для включения в список на въезд нужно подать заявку с указанием соответствующего основания и копий подтверждающих документов в электронном виде через:

либо Телеграм-канал «ДНР: Штаб по предупреждению коронавируса» (@ShtabDNR_bot);

либо на адрес электронной почты штаба «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая республика» (zdorovoedvizhenie@oddr.info).

Как отмечают местные жители, «более надежным» является обращение в «Здоровое движение», у которого есть круглосуточная «горячая линия» – 45045. Однако она доступна только внутри «республики», т.к. это номер местного мобильного оператора «Феникс».

Жительница Донецка Майя Пирогова решила позвонить на «горячую линию», чтобы узнать, как с подконтрольной Украине территории в «ДНР» может приехать ее родственница.

После набора номера идет ответ «робота»: «Здравствуйте, вы позвонили на оперативную линию штаба ОД "ДР" "Здоровое движение". Для связи с оператором, пожалуйста, оставайтесь на линии. С целью повышения качества обслуживания все разговоры записываются».

После сигнала «робот» добавил: «Извините, на данный момент все линии заняты. Перезвоните позднее».

Пирогова набрала номер второй раз – удачно, ее соединили с оператором.

Как оказалось, анонимно обратиться на «горячую линию» нельзя – нужно ответить на ряд вопросов анкеты: назвать ФИО, возраст, из какого города и района города звоните. Номер телефона фиксируется автоматически, но оператор уточняет, является ли он номером звонящего. Если человек звонит с чужого телефона, то обязан назвать номер своего личного.

«Въехать на территорию ДНР можно только после разрешения оперативного штаба. Если ваша родственница хочет приехать, то на сайте общественного движения "Донецкая республика" нужно найти контакты штаба "Здоровое движение". По электронной почте туда нужно прикрепить копию паспорта (копия заполненных страниц) и заявление», – рассказала оператор.

Она сообщила, что заявку рассматривают от 10 до 30 дней. При этом в сообщении «межведомственного оперативного штаба» указано, что «штаб рассматривает заявку до 10 рабочих дней».

Примечательно, что образца заявки нет. Но, вероятно, можно действовать по аналогии с образцом заявки на въезд в «ЛНР».

«После того, как заявка будет одобрена, с вашей родственницей свяжутся. Но еще одно условие: после того, как она приедет на территорию ДНР, она должна пройти обсервацию в 14 дней – и только в больнице. То есть не самоизоляция на дому, а только в больнице. Обсервация – потому что, как нам объяснили, на территории Украины могут быть вспышки [коронавируса]. Только при таких условиях она сможет приехать», – объяснила оператор.

В «ДНР» из украинских мобильных операторов принимается только сигнал Vodafone (для «республики» оставили старый бренд «МТС»). Поэтому, если в заявке указан номер телефона не «МТС», то заявителю позвонить просто не смогут. «Ответ придет тогда на электронную почту, которую она укажет», – уточнила оператор.

Девушка не смогла ответить на вопрос – по каким причинам могут отказать во въезде в «республику». «Этого я не знаю. Думаю, если они откажут, то они в ответе объяснят – почему. Это только штаб может сказать», – сказала оператор.

При этом, если человек находится на подконтрольной Украине территории, то он не сможет позвонить на телефон «горячей линии» 45045, чтобы прояснить нюансы. Т.к. 45045 – это только для телефонов «республиканского» оператора «Феникс». «В такой ситуации нужно только идти на сайт ОД "ДР" и обращаться только на электронку. Но телефон 45045 есть в "городском" (стационарном) варианте – +38 (06228) 45-0-45. Наверное, можно на него попробовать позвонить. Но я точно не скажу», – отметила оператор.

Она напомнила, что выезжать из «республики» можно свободно, для этого никаких списков и разрешений не нужно. «На выезд из ДНР работает КПВВ "Еленовка", с 9:00 до 18:00. Никаких списков нет. На выезд могут пройти все желающие», – резюмировала оператор.