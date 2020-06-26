Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат ИВЛ центральной больнице Косова

Высококачественный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК получила Косовская центральная районная больница на Прикарпатье. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Фонда.

«Мы уже передали области 13,4 тыс. экспресс-тестов для диагностики вируса, 12 тыс.защитных костюмов для медиков, 5 аппаратов ИВЛ. А сегодня – еще один аппарат производства французской компании Air Liquide Medical Systems SA. Это высококлассное оборудование, которое трудно купить, так как из-за пандемии оно востребовано в каждой стране мира», – сказал представитель ДТЭК Александр Воронкин.

Как рассказал директор больницы Дмитрий Микитюк, помощь Фонда Рината Ахметова чрезвычайно важна для медиков Косова. «Мы рады такому современному и крайне необходимому аппарату. Аппаратов ИВЛ такого высокого класса у нас не было. Спасибо», – отметил он.

К словам благодарности присоединился глава райгосадминистрации Косовщины Петр Иванишин: «Хочу поблагодарить Фонд за столь необходимый и ценный подарок. Сейчас идет речь о жизни и здоровье нашей нации. Уверен, такие аппараты спасут не одну жизнь».

В начале июня Фонд доставил в страну 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Аппараты переданы в государственные медучреждения во Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве.

В пресс-службе напомнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.