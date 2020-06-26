Нужно более 700 миллионов: На Донетчине в жилье нуждаются почти 900 переселенцев-ветеранов АТО

На квартирном учете в Донецкой области находятся 854 участника антитеррористической операции из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«В их числе 845 участников боевых действий и 9 человек с полученной в результате войны инвалидностью, принимавших участие в АТО, из числа ВПЛ», – уточнили в ОГА.

Комиссиями, созданными при городских и районных советах области, рассмотрены заявления и приняты решения о предоставлении денежной компенсации 640 участникам АТО из числа переселенцев.

В облгосадминистрации отметили, что потребность в предоставлении денежной компенсации указанным лицам из государственного бюджета составляет 776,9 млн грн. Запрос о необходимой сумме средств на предоставление денежной компенсации направлен в Министерство по делам ветеранов.