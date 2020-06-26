Украине невозможно найти компромисс с Россией, – участники Киевского форума по безопасности (Видео)

Сегодня, 26 июня, состоялась онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности на тему «Что делать с Россией?».

«Русская повестка дня совершенно отличается от всего свободного мира. Повестка дня Путина – это восстановление Советского Союза. План Путина – захватить еще больше территории Европы и быть сильным автократичным лидером на европейском континенте. Он не хочет, чтобы Украина достигла успеха. Поэтому он никогда не выполнит Минские договоренности. Он может выполнить их только "в русском переводе"», – считает председатель Киевского форума, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк

Он отметил, что так статья Путина для издания National Interest – это «назад в СССР в путинской интерпретации». «Путин хочет консолидировать свой электорат и русский народ очень четким месседжем: посмотрите, это Запад сотрудничал с нацистами. Именно это он собственно написал в статье. Как будто это не Сталин и Гитлер развязали войну против всего мира. Но это собственно их пакт Молотова-Риббентропа стал толчком ко Второй мировой войны. Эта статья – ложь и конспирологические теории, которые Путин пытается распространить», – высказал свое мнение политик.

Яценюк прокомментировал посыл в статье Путина о необходимости заменить Большую Семерку на Большую Пятерку: «Это – его конечная цель. Он как президент России хочет блокировать любые решения, используя возможность вето».

«Для нас всех очень важно понимать – мы должны защитить правду, должны защищать факты. И должны быть очень открытыми и говорить: мы защитили мир, это мы победили во Второй мировой, мы победили нацистов, это мы пострадали. И мы построим будущее – не исз архаичными устаревшими путинскими подходами, мы построим будущее на почве ценностей свободного мира, реальных фактов, доказательств и правды», – сказал Яценюк.

Сейчас звучат отдельные голоса о необходимости найти компромисс с Россией. Он напомнил, что в свое время и наши американские, и европейские партнеры «пытались перезагрузить, перезапустить, найти компромисс»: «Но мы все потерпели поражение. Ведь наши убеждения отличаются от убеждений России».

«С точки зрения Украины практически невозможно найти какой-либо компромисс с Российской Федерацией. Потому главное условие, чтобы даже начать диалог – это чтобы были возвращены Крым, Донецк и Луганск. Это основная предпосылка. Посмотрите на список уголовных производств против российского президента Российской Федерации. Незаконная аннексия Крыма, оккупация Донецка и Луганска, преследования и убийства украинских граждан и военных. Поэтому как мы можем договориться с государством, которое вторглось в Украину?», – отметил Яценюк.

Американский дипломат, экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также признала, что странам Запада не удалось эффективно бороться с угрозами, которые представляет режим Путина.

«В последние 20 лет нам, как демократической общественности, не удалось сохранить общие позиции и посвятить достаточно ресурса и внимания тому, чтобы бороться с угрозами, которые представляет для всех нас путинский режим. Никто этого не знает лучше, чем украинцы», – подчеркнула она.

Нуланд напомнила, что странам Запада удалось ввести «значительный и беспрецедентный пакет трансатлантических и глобальных санкций в ответ на события в Крыму и на Донбассе».

«Но мы не смогли поддержать эту политику таким образом, чтобы увеличить цену, которую должен заплатить Путин за то, что он готов сесть за стол переговоров и серьезно обсудить реализацию соглашений, достигнутых в Минске. Которые он сам подписал, подтвердив обязательства выйти из Украины», – сказала она.

«Это один из примеров нехватки единства, сосредоточенности, твердости позиций, которые мы, как демократическое сообщество, должны проявить в ответ на различные угрозы. Не просто территориальная экспансия, но и угроза нашим демократическим системам с использованием кибероружия против нашей инфраструктуры, убийством его оппонентов на нашей территории, разработкой новых опасных видов оружия, выходом из соглашений о контроле вооружений и т.д., нарушение условий этих соглашений», – резюмировала Нуланд.

Участники дискуссии: