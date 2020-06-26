В «ЛНР» разрешили проводить свадьбы и сняли ограничения с закрытого на карантин города

В «ЛНР» отменили ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Свердловска (после переименования – Должанска), введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает «пресс-служба правительства».

«Снять ограничения, введенные в Свердловске, относительно запрета на передвижение пригородного и междугороднего транспорта, а также перемещения жителей Свердловска за пределы административно-территориальных границ Свердловска. Решение вступает в силу с 23:00 26 июня», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР» разрешила проводить торжественные регистрации браков с участием не более 50 человек «при условии соблюдения участниками церемонии социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Напомним, в «ЛНР» (на 25 июня) – 494 заразившихся коронавирусом (выздоровели 429 человек, летальных случаев – 11).