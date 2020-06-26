На Донетчине – более 100 тысяч безработных, – облстат

На Донетчине в І квартале 2020 года количество безработных составило 119,3 тысяч человек. Такие данные сегодня, 26 июня, опубликовало Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации облстата, в І квартале 2020 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области – 752,7 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 747,7 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 716,7 тыс. человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 44,5%, в возрасте 15–70 лет – 51,6%, в трудоспособном возрасте – 61,9%.

«Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, в возрасте 15–70 лет и в трудоспособном возрасте составляло в І квартале 2020 года 119,3 тыс. человек, то есть они в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости», – говорится в сообщении.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 13,7%, в возрасте 15–70 лет – 13,8%, в трудоспособном возрасте – 14,3% (в І квартале 2019 года было соответственно 14,0%, 14,1% и 14,5%).

В областном управлении статистики отметили, что карантинные меры в І квартале 2020 года еще не имели заметного негативного влияния на рынок труда, однако уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил 8,5% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 8,6% — в возрасте 15–70 лет и 8,9% рабочей силы трудоспособного возраста.