Хотят в Москву: В «ДНР» рассказали, что стало с детьми ликвидированного Захарченко

Сегодня, в «ДНР» отмечают 44-летие ликвидированного в 2018 году «первого главы ДНР» Александра Захарченко. Его отец, Владимир Захарченко, рассказал и о том, что стало с детьми «первого главы».

«Старший – Сережа – женился уже. Вова и Толик окончили школу, хотят вступать в силовые структуры, буквально вчера они были у меня, и я с ними беседовал на эту тему. Хотят в Москву поступать, скоро поедут сдавать экзамены», – цитируют Владимира Захарченко местные интернет-ресурсы.

При этом у «главы ДНР» было четверо детей.

Захарченко-старший отметил, что отметят день рождения сына в семейном кругу, «соберется вместе семья, придут школьные товарищи сына, одногруппники, с которыми он вместе учился в техникуме, его боевые товарищи».

Как сообщалось ранее, даже после смерти 42-летнего Захарченко нет однородной информации о его семье. На его сайте как «главы ДНР» было указано, что он женат, воспитывает четверых сыновей.

Примечательно, что даже после смерти 42-летнего Захарченко нет однородной информации о его семье. На его сайте как «главы ДНР» было указано, что он женат, воспитывает четверых сыновей.

При этом до сих пор противоречивы сведения – сколько у него было браков и сколько сыновей родилось в каждом из них.

По информации донецких СМИ, Захарченко был женат дважды, обеих жен зовут Натальями. В первом браке у Захарченко родилось три сына. Вторая супруга – Наталья Гладкова родилась в 1986 году в Донецке. По неподтвержденным данным отношения Захарченко с Гладковой не узаконены (хотя обручальное кольцо на правой руке женщины присутствует). С ней «глава республики» начал появляться на публике осенью 2014 года, во время своей избирательной кампании на пост «главы ДНР». Гладкова 30 июля 2015 года родила четвертого сына Захарченко, которого назвали Александром.

В то же время «депутат народного совета ДНР» Клавдия Кульбацкая в 2015 году отмечала, что у Захарченко всего один брак, и что все дети от одной супруги. «Наталья – его законная жена, которая родила ему четверых сыновей», – заявила она в комментариях российским СМИ.

9 мая 2019 года впервые показали двух сыновей Захарченко, дети попали в кадры видео шествия «Бессмертный полк».

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.