При получении взятки: В «ЛНР» арестовали «министра ЖКХ»

В «ЛНР» задержали местного «министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Максима Протасова при получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Отмечается, что Протасова взяли «с поличным».

Сумма взятки не называется. Но в «МГБ» говорят, что получение денег происходило в рамках «коррупционной схемы хищения бюджетных средств при реализации государственных целевых программ».

Речь идет о деятельности некоего одного из «государственных унитарных предприятий ЛНР», которое проворачивало махинации с закупками товарно-материальных ценностей за «бюджетные» средства. В результате, «республике» нанесен ущерб в более 21 млн руб. (около 9 млн грн по местному курсу валют).

«При реализации государственной программы за счет бюджетных денежных средств по подготовке к осенне-зимнему периоду должностные лица провели фиктивный мониторинг цен с привлечением аффилированных предприятий и в последующем осуществили закупку товарно-материальных ценностей по значительно завышенным ценам», – говорится в сообщении.

В рамках расследования дела о махинациях вышли на «министра» Максима Протасова.

Сейчас ему инкриминируется «статья УК ЛНР» – получение взятки, «чиновник» арестован.

Отметим, что о задержании Протасова в соцсетях сообщали еще 18 июня. Сообщалось, что «министру» израна мера пресечения «в виде ареста на два месяца». 18 июня в «министерстве ЖКХ» были опечатаны многие кабинеты. 20 июня был назначен «и.о. министра строительства и ЖКХ ЛНР», должность заняла Татьяна Буряк.