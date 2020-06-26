Продолжила дело отца: Предпринимательница на Луганщине шьет дорожные сумки

Предпринимательница Валентина Метелкина из Северодонецка (Луганская обл.) производит дорожные сумки для путешествий. Этот бизнес достался ей в наследство от отца, сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Валентина рассказывает, что ее отец в течение 10 лет изготавливал дорожные сумки на заказ.

«Отец увидел спрос: торговцы на рынке, которые ездили за товаром, нуждались в крепких сумках. И начал шить такие. Также он шил сумки для рыбаков, хозяйственные сумки под различные заказы. В 2012 году отец умер, а у меня родился ребенок. Заниматься бизнесом не было времени и желания. Но через некоторое время я решила, что продолжу его дело», – говорит Валентина Метелкина.

В 2019 году она зарегистрировала предпринимательство. Рассказывает, что спрос на большие дорожные сумки, которые когда-то шил ее отец, сейчас значительно упал. Предпринимательница связывает это с развитием интернет-площадок для продажи и карантинными мерами, из-за которых малый бизнес меньше стал ездить за товаром.

«Я решила немного переформатировать это дело. Я уже начала изготавливать сумки для широкого использования. Это могут быть дорожные сумки, рюкзаки, чехлы, сумки для авиаперелетов. В дорогу многие хотят взять легкую и надежную сумку. Я использую прочную ткань – оксфорд, полипропилен, специальные нити, которые помогают сделать сумку выносливой для путешествий», – рассказывает Валентина.

Клиентов она ищет через интернет, также сумки предпринимательницы можно приобрести в торговых точках Северодонецка, Лисичанска, Харькова.

«Я хочу иметь большое предприятие, шить сумки для всей Украины. И хочу, чтобы люди путешествовали с моими сумками, которые не подведут в пути», – делится планами Валентина Метелкина.