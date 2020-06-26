До каникул: Рада должна успеть проголосовать за «зеленый» тариф (Видео)

У Верховной Рады осталось 3 недели, чтобы определиться с «зеленым» тарифом. Затем парламент уходит на каникулы до осени. Профильный комитет должен изучить 2 законопроекта с расценками на «зеленые» киловатты. Пока депутаты поддержали один документ, передает телеканал «Украина».

Мощные великаны компании Карла Стурена уже 8 лет дают «зеленые» киловатты энергосистеме Украины. И вдруг в прошлом году в правительстве заговорили, что изменят тариф на энергию из возобновляемых источников. 10 месяцев переговоров, и только сейчас достигли компромисс, подписав меморандум.

«Меморандум максимально учитывает сбалансированные интересы компаний, которые строят "зеленую" энергетику, и интересы государства. Меморандум – это действительно большой шаг вперед», – говорит создатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

На основе меморандума правительство разработало законопроект. Согласно документу, у бизнесменов будет меньше доходов, а у государства – экономия.

«В год порядке в 7 млрд грн. И вообще, по условиям меморандума, государство за весь срок поддержки возобновляемой энергетики до 2030 года сможет сэкономить более 2 млрд евро», – говорит и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

В меморандуме указано, что у ветростанций, которые заработали в 2015, государство будет закупать энергию по тарифу на 7,5% меньше. У солнечным – на 15% меньше. И еще минус 2,5% – если станция заработала в этом году, без разницы – солнечная или ветряная.

Чтобы изменения начали действовать, их надо закрепить законом. На его рассмотрение есть 3 недели. Затем у депутатов каникулы.

«Мы должны его принять в очень сжатые сроки. Мы еще пока успеваем это сделать, но для этого должны консолидироваться усилия, во-первых, профильного комитета ВР, ну, и уже дальше коллег в зале Рады», – поясняет народный депутат Людмила Буймистер.

В парламентском комитете рассматривали два законопроекта. Один – от Кабмина, поддержанный президентом после месяцев переговоров с бизнесом и подписания меморандума. Второй – депутатский.

«Второй инициирован председателем парламентского комитета Андреем Герусом. Предусмотрено несколько улучшении условия для представителей солнечной энергетики и ухудшающие условия для ветрогенерации», – говорит директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

«То, что предлагает Герус, противоречит меморандуму и договоренностям большинства инвесторов. Уменьшение "зеленых" тарифов и на солнце, и на ветер так или иначе будет происходить. Другое дело, что надо учитывать экономику проектов», – отмечает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Без обсуждения в комитете первый (правительственный) законопроект сразу попадает в сессионный зал на первое чтение. Перед вторым будут правки.

Владельцы станций боятся – если законопроект Кабмина не поддержит парламент, то и 16 млрд грн долгов им никто не вернет. Ведь с начала года за киловатты «зеленым» электростанциям государство почти не платило.

«В течении двух недель должен уже быть рассмотрен и принят в Верховной Раде закон. И тогда с начала августа мы можем переходит в нормальный режим», – говорит Карл Стурен

Если законопроект не примут до депутатских каникул, вернутся к нему – уже в сентябре. Для владельцев «зеленых» станций это будет поздно.