По $ 1,5 тысяч каждая: Мариуполь украсили мини-скульптуры (Фото)

Сегодня, 26 июня, в Мариуполе установили 5 мини-скульптур. Миниатюрный пеликан, мамонтенок, кузнец, казачка и кораблик украсили 3 района города. Об этом рассказала начальник отдела развития туризма Коммунального предприятия «m.EHUB» Виктория Давва, передает «Сайт города Мариуполя».

По ее словам, проект задумывался еще в прошлом году, его цель – украсить Мариуполь и создать новые туристические места. Все скульптуры связывает одна тема – легенды и символы Мариуполя.

Первым установили пеликана. Он теперь украшает Греческую площадь в Мариуполе. Причина создания именно такой скульптуры – птица была изображена на первом гербе и знамени Мариупольской земской управы.

На пр. Мира, 19 появилась мини-скульптура кузнец. В давние времена Мариуполь славился своими кузнецами, даже существовала улица Кузнечная.

Место для фигуры было выбрано не случайно. Именно здесь расположен кованый балкон. Вероятно, сделанный руками мариупольских кузнецов.

В парке «Веселка» сегодня установили мамонтенка, поскольку несколько лет назад на раскопках в Мариуполе были найдены останки древних южных слонов – потомков мамонтов.

А возле нового мультицентра на ул. Украинского казачества установили мини-скульптуру казачки.

Последняя фигура украсит Приморский парк – это кораблик.

Была создана и шестая мини-скульптура – осетр. Ее установят на водной станции, но позднее. После завершения реконструкции.

Кроме того, сегодня на свои места вернутся 2 маленьких Нильсена, которые находились на реконструкции

Отметим, что создание мини-скульптур финансируется из городского бюджета. Изготовление и установка одной такой скульптуры стоит 1,5 тыс. долл.