«Хотим вернуться в ДНР»: Перед КПП «Еленовка» ночуют 30 человек

Перед «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Еленовка» в «буферной» зоне несколько дней живут 30 человек, которых не пускают в «ДНР». В отчаянии люди написали обращения «главе ДНР» Денису Пушилину.

В обращении люди отмечают, что «желают возвратиться домой по месту проживания ДНР».

Сегодня, 26 июня, в период работы КПП «Еленовка» до 18:00 людям отказывали «в пересечении границы и возвращении домой».

«На 19:00 мы продолжаем находиться в серой зоне, где абсолютно не обеспечены санитарно-бытовые условия и безопасность. Просим вас принять меры для возвращения граждан ДНР домой 27 июня. Просим дать письменный ответ к 8:00 27 июня», – взывают люди к Пушилину.

О причинах запрета пересечь КПП в обращении не говорится. Скорее всего, людей не включили в список лиц, которым разрешен въезд.

Напомним, что «ДНР» на выезд из «республики» выпускает всех желающих. Но въезд проходит только по утвержденным спискам. Чтобы попасть в этот «республиканский» список, нужно подать заявление и копии документов, их рассмотрят в течение 10 дней и подтвердят пропуск, либо откажут в нем.