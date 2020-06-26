Из-за проблем в «буферной» зоне: Красный Крест приостановил доставку гумпомощи в «ДНР»

Донецкий офис Международного комитета Красного Креста решил приостановить отправку гуманитарных конвоев в «ДНР», которая осуществлялась с подконтрольной Украине территории через КПВВ «Новотроицкое». Причина – сложная ситуации в «буферной» зоне на линии соприкосновения в Донецкой области – между украинским КПВВ и «республиканским» КПП. Об этом сегодня, 26 июня, заявил журналистам глава офиса Сирил Жорена, передают российские СМИ.

«Сейчас не совсем хватает координации между двумя сторонами, что не дает людям возможность пересечь линию соприкосновения. В силу того, что эта координация не на том уровне, на котором хотелось бы, многие люди вынужденно находятся в "серой зоне"», – сказал Жорена.

Он пояснил, что 25 июня конвой из грузовиков МККК, доставлявший в «ДНР» стройматериалы, был остановлен мирными жителями.

«Естественно, они были озлоблены и возмущены сложившейся ситуацией. Поэтому в силу такой сложной ситуации, которая сложилась в "серой зоне", МККК было принято решение остановить прохождение конвоев. Мы приняли решение подождать несколько дней, пока ситуация в "серой зоне" не нормализуется, и возобновить прохождение наших гуманитарных конвоев со следующей недели», – добавил Жорена.

Он отметил, что данная ситуация не повлияет на работу офиса МККК, так как на складах есть запас всего необходимого.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в «буферной» зоне между украинским КПВВ «Новотроицкое» и «республиканским» КПП «Еленовка» живут 30 человек, которых не впускают в «ДНР». Отчаявшиеся люди написали обращение «главе ДНР» Денису Пушилину.