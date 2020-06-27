Командиров НВФ волнами бросали в камеры: Асеев о ситуации в «Л-ДНР»

Журналист и бывший узник незаконных вооруженных формирований (НВФ) Станислав Асеев рассказал, что в «Л-ДНР» всем заправляют российские спецслужбы, которые массово начали избавляться от командиров НВФ и бросали их в тюрьмы вместе с украинскими военнопленными. Об этом он рассказал журналисту Роману Цимбалюку в YouTube, пишет «Сегодня».

«За 28 месяцев я постоянно находился в камере с кем-то из боевиков, из так называемого ополчения. Большинство из них были еще больше переломаны, чем те, кого там называли "укропами" и давали статьи за шпионаж, экстремизм», – сказал он.

Асеев отметил, что на неподконтрольных украинским властям территориях конкретно НВФ уже не играют особой роли – там сейчас всем руководят спецслужбы РФ.

«В 2017 году произошел перелом. Я видел этот перелом и тех, кто сидели вместе со мной именно в Изоляции. Туда просто волнами бросали командиров так называемых бригад и их подчиненных. Те, которые еще оставались с 2014 года хоть с какими-то идеями, – их переламывали в подвалах и бросали вместе с нами в этим камеры. Это делалось, в том числе, для того, чтобы убрать полевых командиров, которые им неугодны и представляют хоть какой-то авторитет и опасность, и можно было бы управлять всем этим в ручном режиме через спецслужбы. Там кардинальную роль играет т.н. "МГБ", а, соответственно, и ФСБ", – сказал бывший узник НВФ.

По его словам, бывшие участники НВФ, которые сбежали в Россию, не просто так не хотят возвращаться в «Л-ДНР».

«Послушать хотя бы того же Гиркина ("экс-министр обороны ДНР", – ред.), которому прямо задали вопрос, почему он не возвращается в Донецк, на что он ответил: "Куда? На подвал?". Он совершенно прав – бросят и его на подвал, потому что там возвращаться уже некуда, там уже совершенно другая реальность, даже если сравнивать с 2014 годом. Конечно, ему более комфортно находиться в Москве», – резюмировал Асеев.