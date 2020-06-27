В неподконтрольной Александровке от осколочных ранений умер мужчина, – ОБСЕ

В неподконтрольном украинским властям н.п. Александровка (Донецкая обл.) 22 июня от осколочных ранений умер мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 26 июня.

«25 июня медперсонал морга в неподконтрольном правительству Донецке в ходе телефонного разговора сообщил, что 23 июня к ним доставили тело мужчины (30-40 лет) с несовместимыми с жизнью осколочными ранениями в области брюшной полости», – говорится в отчете.

Сосед погибшего рассказал, что вечером 22 июня он стоял с женой на ул. Челюскинцев и ждал встречи с погибшим мужчиной. Когда тот подходил к ним, супружеская пара услышала рядом резкий звук и увидела, как мужчина внезапно остановился и упал на землю, а из его рта струилась кровь.

«Сосед добавил, что он не мог забрать тело мужчины с улицы, поскольку он и его жена услышали звук взрыва неподалеку и укрылись в ближайшем доме до наступления раннего утра 23 июня. По словам соседа, он не видел, кто забрал тело мужчины или доставил его в морг», – сообщили в ОБСЕ.