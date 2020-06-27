Сводка из зоны ООС за 26 июня: Версии сторон конфликта

В пятницу, 26 июня, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи населенного пункта Крымское трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки – из минометов калибра 82 мм;

на окраинах хутора Вольный – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Шумов – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ открывали огонь:

у населенного пункта Славное – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

«Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь. Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов», – сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения запрещенного к использованию.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

в пригороде Авдеевки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.

«На все провокации захватчиков, наши подразделения давали оперативный и адекватный ответ из имеющегося штатного вооружения. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – отметили в Штабе ООС.

В «ДНР» заявили, что «украинские силовики за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под обстрелами оказались район горловского поселка шахты им. Гагарина, поселок Минеральное вблизи Ясиноватой и терминал донецкого аэропорта. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.