На Донетчине выявили 29 заболевших COVID-19

В течение суток 26 июня в Донецкой области лабораторно подтвердили 29 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«+29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 26 июня: 3 в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет), по 1 – в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина), 24 – в Славянске (все – женщины: 38, 38, 40, 41, 48, 52, 60, 65, 66, 61, 62, 62,63, 64, 65, 65, 67, 68, 69, 71, 71, 72, 74, 84. Четверо из них – медработники)», – написал Кириленко.

Руководитель Донецкой ОГА также отметил, что все случаи по Константиновке и Славянску связаны с контактами с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее. По Мариуполю и Краматорске информация уточняется.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 441 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 193 пациента;

находятся на лечении – 239 человек;

летальных случаев – 9.