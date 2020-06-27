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На Донетчине выявили 29 заболевших COVID-19

27.06.20 10:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение суток 26 июня в Донецкой области лабораторно подтвердили 29 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«+29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 26 июня: 3 в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет), по 1 – в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина), 24 – в Славянске (все – женщины: 38, 38, 40, 41, 48, 52, 60, 65, 66, 61, 62, 62,63, 64, 65, 65, 67, 68, 69, 71, 71, 72, 74, 84. Четверо из них – медработники)», – написал Кириленко.

Руководитель Донецкой ОГА также отметил, что все случаи по Константиновке и Славянску связаны с контактами с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее. По Мариуполю и Краматорске информация уточняется.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 441 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 193 пациента;
  • находятся на лечении – 239 человек;
  • летальных случаев – 9.
Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

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