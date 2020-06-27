За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 948 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 948 человек. Из них 15 детей и 95 медработников. Были госпитализированы 228 человек. За последние сутки зафиксированы 24 летальных случая. При этом выздоровели 402 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 42065 людей. Из них 3086 детей и 6515 медработников. При этом в целом выздоровел 18701 человек. Летальных случаев 1110», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (168), Ровенской (111), Закарпатской (93) областях и г. Киеве (140).

По данным Минздрава по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 415 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 441), в Луганской – 76.