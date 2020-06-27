В ряде областей Украины могут усилить карантин, – Степанов

В 13 областях Украины главные санитарные врачи будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой усилить карантин в этих регионах из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В условиях адаптивного карантина вы видели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей и на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС, которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона», – сказал Степанов.

Также министр отметил, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране».