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В ряде областей Украины могут усилить карантин, – Степанов

27.06.20 11:52
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В 13 областях Украины главные санитарные врачи будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой усилить карантин в этих регионах из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В условиях адаптивного карантина вы видели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей и на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС, которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона», – сказал Степанов.

Также министр отметил, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране».

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