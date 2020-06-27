НВФ продолжают не пропускать ОБСЕ через линию разграничения на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают не пропускать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном сегодня, 27 июня.

«C 20 по 26 июня члены вооруженных формирований вновь не пропустили патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы при попытках проезда/перехода по официальным дорожными коридорами вдоль линии соприкосновения: 6 раз в Донецкой области и 2 раза в Луганской области. Кроме того, патрули СММ 4 раза не пропустили при попытках перехода в подконтрольные правительству районы в Луганской области», – говорится в документе.

Так, 20, 22, 23, 24, 25 и 26 июня на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ вновь не пропустили патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы в 2 случаях, а еще в 4 случаях – в подконтрольные правительству районы.

«Трижды они сослались на то, что блокпост закрыт в связи с COVID-19, и еще трижды раз – на то, что у "СММ нет разрешения на пересечение"», – говорится в документе.

23 июня на блокпосту возле неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) члены НВФ вновь не пропустили патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, сославшись на «отсутствие разрешения от командиров».

22 и 26 июня на блокпосту западнее неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.) члены незаконных вооруженных формирований (некоторые явно были вооружены) вновь не пропустили патрули СММ в неподконтрольные правительству районы, в обоих случаях сославшись на карантинные ограничения в связи с COVID-19.

21, 23 и 26 июня на блокпосту вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) патрули Миссии вновь не смогли проехать в неподконтрольные правительству районы ввиду наличия металлического заграждения и шипов поперек дороги, а также предупреждающего знака о минной опасности. Кроме того, 26 июня члены вооруженных формирований не пропустили патруль СММ в неподконтрольные правительству районы, сославшись на «отсутствие разрешения от командиров».

«Миссия начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отмечают в СММ ОБСЕ.