На Луганщине от COVID-19 выздоровели еще 2 человека

В Луганской области за прошедшие сутки, 26 июня, новых заболеваний COVID-19 не зафиксировано. Два человека выздоровели. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 76 человек. Из них выздоровели – 58; лечатся – 18 (4 – на стационаре: 1 – КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение", 3 – КНП "Рубежанская центральная городская больница", 14 – амбулаторно)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,42%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 июня в Украине коронавирусом заболели 42065 человек (18701 пациент выздоровели, 1110 – скончались). На территории Донецкой области – 441 случай СOVID-19 (193 человека выздоровели, летальных случаев – 9).