Эскалация РФ на территории Украины неизбежна, – Пионтковский

Эскалация военных действий армии РФ на территории Украины почти неизбежна этим летом или ранней осенью. Такой прогноз дал российский политолог Андрей Пионтковский комментируя «Сегодня» парад Победы в России, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.

«Именно с провалом их (Москвы, – авт.) маниакального плана по Прибалтике обрушить и унизить США и весь Запад, связано бешенство Путина. В связи с этим он стал более опасен для своих соседей на постсоветском пространстве, прежде всего для Украины. И потом, кстати, это новый момент, – угроза Путина направлена в адрес Казахстана. В отличие от моих украинских и российских коллег, я никогда не делал таких определенных предсказаний, что завтра-послезавтра российские войска двинутся на Херсон или Мариуполь. Но в связи с провалом их глобальной авантюры в результате отпора США и бешенства путинской группировки, думаю, что эскалация в Украине этим летом или ранней осенью почти неизбежна», – сказал эксперт.

Правда, он напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Роберт Чарльз О’Брайен ранее озвучивал, что в случае попыток аннексии Украины или Беларуси Кремль ждет нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT, арест активов российской верхушки, а это в США около триллиона долларов.

«Так что Путину придется заплатить очень большую цену за свое вторжение и дальнейшую эскалацию», – резюмировал Пионтковский.