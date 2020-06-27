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Эскалация РФ на территории Украины неизбежна, – Пионтковский

27.06.20 13:03
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Эскалация военных действий армии РФ на территории Украины почти неизбежна этим летом или ранней осенью. Такой прогноз дал российский политолог Андрей Пионтковский комментируя «Сегодня» парад Победы в России, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.

«Именно с провалом их (Москвы, – авт.) маниакального плана по Прибалтике обрушить и унизить США и весь Запад, связано бешенство Путина. В связи с этим он стал более опасен для своих соседей на постсоветском пространстве, прежде всего для Украины. И потом, кстати, это новый момент, – угроза Путина направлена в адрес Казахстана. В отличие от моих украинских и российских коллег, я никогда не делал таких определенных предсказаний, что завтра-послезавтра российские войска двинутся на Херсон или Мариуполь. Но в связи с провалом их глобальной авантюры в результате отпора США и бешенства путинской группировки, думаю, что эскалация в Украине этим летом или ранней осенью почти неизбежна», – сказал эксперт.

Правда, он напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Роберт Чарльз О’Брайен ранее озвучивал, что в случае попыток аннексии Украины или Беларуси Кремль ждет нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT, арест активов российской верхушки, а это в США около триллиона долларов.

«Так что Путину придется заплатить очень большую цену за свое вторжение и дальнейшую эскалацию», – резюмировал Пионтковский.

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