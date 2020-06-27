В «ЛНР» – 498 случаев COVID-19

В «ЛНР» подтверждены 498 случаев заражения COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 498», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 435 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек», – добавляют в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 июня в Украине коронавирусом заболели 42065 человек (18701 пациент выздоровели, 1110 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 441 случай СOVID-19 (193 человека выздоровели, летальных случаев – 9), Луганской области – 76 случаев (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).