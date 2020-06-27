Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов

Всемирный банк принял решение о предоставлении займа в размере 350 млн долл. на поддержку реформ для экономического восстановления Украины. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня (26 июня, – ред.) принял решение о предоставлении Украине 350 млн долл. США в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Этот займ также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19», – говорится в сообщении.

Основные реформы, которые поддерживаются в рамках первого транша, включают укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках, поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора, усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Этот транш является одним из двух запланированных. Как ожидается, второй будет направлен на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста.