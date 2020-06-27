23 новых случая и две смерти: В «ДНР» сообщили статистику по коронавирусу

В «ДНР» за сутки COVID-19 заразились 23 человека, среди них 5 медиков. Также за сутки зафиксированы два летальных случая. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР выявлено 23 новых случая COVID-19», – сказано в сообщении.

«Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. С двумя отрицательными тестами выписано – 7 человек. Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 60 лет», – утверждают в «минздраве».

Всего известно о 1117-ти подтвержденных случаях COVID-19 в «ДНР»:

на лечении – 717 пациентов;

выписаны – 330 человека;

летальных случаев – 70.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 июня в Украине коронавирусом заболели 42065 человек (18701 пациент выздоровели, 1110 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 441 случай СOVID-19 (193 человека выздоровели, летальных случаев – 9), Луганской области – 76 случаев (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 498 заразившихся (выздоровели 435 человек, летальных случаев – 11).