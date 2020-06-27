На Донетчине заместителя руководителя подразделения патрульной полиции подозревают в ограблении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, заместителю командира одного из подразделений батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск Департамента патрульной полиции Национальной полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2019 года работник полиции, находясь в свое свободное время на одной из улиц г. Краматорска, с целью завладения личным имуществом прохожего, распылил ему в лицо вещество из газового баллончика, что вызвало у пострадавшего кратковременную потерю ориентации, и ударил его рукой в область туловища», – рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, когда мужчина упал на асфальт, полицейский воспользовался его беспомощным состоянием, отобрал мобильный телефон и денежные средства, чем нанес материальный ущерб на сумму 6607 грн и с места преступления скрылся.

Досудебное расследование продолжается.