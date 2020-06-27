В ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 21 случай COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 21 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь – 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – рассказали военные медики.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек.

«Киевская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская – 2 военнослужащих, Днепропетровская – 1 военнослужащий и Харьковская – 1 работник ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – сообщили в пресс-службе.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 166 человек. За время пандемии выздоровели 302 человека, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 576 человек. У 178 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.