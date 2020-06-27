Дело MH17: Появились новые важные доказательства

Прокуратура Нидерландов представила новое доказательство того, что пассажирский самолет Boeing рейса MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года именно установкой «Бук». Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на NRC.

По информации издания, прокуратура обнародовала запись новых телефонных разговоров, которые на сегодняшний день являются наиболее конкретными доказательствами по делу MH17. Запись показывает, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) думали, что сбили украинский истребитель.

Так, в 16:48, вскоре после крушения MH17, подозреваемый Леонид Харченко позвонил подозреваемому Сергею Дубинскому.

«Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет, – ред.)», – сказал Харченко.

В 19:52 Дубинский позвонил подозреваемому Олегу Пулатову и спросил: «Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?», на что Пулатов ответил: «"Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг».

После этого Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял незаконные вооруженные формирования «ДНР».

Прокуроры подчеркнули, что никаких других самолетов, кроме MH17, в тот день никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты «Бук».

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».