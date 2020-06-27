ФК «Шахтер» – ФК «Заря»: Превью матча

В 28-м туре чемпионата ФК «Шахтер» встретится в Киеве с «Зарей». Матч пройдет сегодня, 27 июня, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 19:30. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Шахтер» – 13-кратный чемпион страны! Неделю назад подопечные Луиша Каштру со счетом 3:2 победили «Александрию» и досрочно защитили титул. Команда в отличном настроении и 25 июня начала подготовку к ближайшей календарной игре с «Зарей».

Очевидно, в ближайших турах тренерский штаб «горняков» будет проводить определенную ротацию на разных позициях. Тем не менее перед этой встречей чемпионы работают в полном составе. Отметим, что после матча с «Зарей» на стадионе состоится вручение золотых медалей и главного трофея сезона-2019/20.

«Заря» продолжает борьбу с «Динамо» за 2-е место и на данный момент отстает от киевлян на 3 очка. При этом за ее спиной на том же расстоянии «Десна», у которой в этом туре очное противостояние на своем поле с «бело-синими».

После карантина «Заря» чередует победы с поражениями. Сначала команда Виктора Скрипника уступила в Александрии (0:1), затем с таким же счетом обыграла «Колос» (победный гол Владислава Кабаева). В 26-м туре луганчане повели в поединке с «Динамо», но пропустили трижды. А в прошлое воскресенье оппонент «горняков» взял верх в Чернигове над «Десной» – 2:1 с голами Владислава Кочергина и Богдана Михайличенко.

Евгений Чеберко не сыграет из-за полученной красной карточки с «Десной», а Ловро Цвек отбывает трехматчевую дисквалификацию после удаления в поединке с «Динамо». Перебор желтых у еще одного защитника – Виталия Вернидуба. Однако в составе «Зари» достаточно квалифицированных исполнителей, чтобы закрыть ту или иную позицию, о чем в недавнем интервью сказал Виктор Скрипник. Наставник луганчан также подчеркнул, что при выходе на финишный отрезок чемпионата форма футболистов улучшается и приближается к предкарантинной.

Команды провели 43 матча. 36 раз победил «Шахтер», 6 – «Заря», 1 игра завершилась вничью. Разница мячей: 106–29 в пользу «оранжево-черных».

Предыдущую встречу в чемпионате соперники играли в Запорожье 15 марта – перед тем как чемпионат ушел на карантин. Большую часть матча на табло продержался счет 0:0. В первом тайме Трубин справился с ударами Юрченко (с острого угла) и Кабаева (из-под двоих защитников). Во втором Громов с подачи Кабаева из выгодной позиции пробил рядом с крестовиной, на 71-й минуте Коваленко не попал в створ после углового, а «Заря» свой шанс с помощью стандарта таки использовала – пушечный удар Михайличенко принес луганчанам минимальную победу. Возможность сравнять счет в концовке с передачи Тайсона упустил Майкон.