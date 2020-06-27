Правоохранители Донетчины задержали мужчину, который 12 лет скрывался от суда

Правоохранители Донетчины совместно с пограничниками задержали мужчину, который 12 лет скрывался от суда за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

По информации оперативников Краматорска пограничники задержали мужчину при пересечении государственной границы на Сумщине.

«В 2007 году в Краматорске 40-летний местный житель был задержан правоохранителями за незаконное хранение и выращивание наркотиков на территории города Славянск. Мужчина имел подписку о запрете выезда, однако во избежание уголовной ответственности бежал в РФ», – рассказали в полиции.

12 лет он скрывался в другой стране, где также совершал преступления.

«Получив оперативную информацию, что мужчина собирается вернуться домой, полицейские направили необходимые материалы в Государственную пограничную службу, чтобы правоохранители смогли идентифицировать и задержать преступника. Так, 25 июня обвиняемого задержали при попытке пересечения КПВВ Бачевск Сумской области», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники Краматорского отдела полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.