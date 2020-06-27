«Шахтер» – «Заря»: Перед матчем

Сегодня, 27 июня, ФК «Шахтер» в Киеве встретится с «Зарей». Поединок 28-го тура Премьер-лиги начнется на НСК «Олимпийский» в 19:30. Пресс-служба «горняков» рассказала о некоторых деталях накануне поединка.

Ориентир чемпиона. «Шахтеру» принадлежит рекорд по количеству очков при нынешнем формате УПЛ с 32 турами (83 балла в прошлом сезоне). Сейчас у команды Луиша Каштру 71 очко. Чтобы превзойти свой же показатель, «горнякам» нужно выиграть все 5 матчей (86) или победить четырежды и раз сыграть вничью (84).

Золото обеспечено. Впервые «Шахтер» сразится с «Зарей» в одном из оставшихся туров в качестве досрочного чемпиона. Зато не так давно «оранжево-черные» дважды проводили чемпионские матчи с этим соперником – в 2014 (3:1) и 2019 (1:0) годах.

106 мячей с «Зарей». В Чемпионате Украины «Шахтер» забил в ворота «Зари» свыше сотни мячей (106). Всего с луганчанами состоялось 43 матча. Больше голов «оранжево-черные» провели только в поединках с «Карпатами» (118) и «Мариуполем» (115).

Голевая серия. «Шахтер» забивал в 19 из 20 последних домашних поединков с «Зарей» в УПЛ. Текущая серия – 7 игр.

Прессингующий соперник. «Заря» – лидер рейтинга PPDA с показателем 5,45. Это метрика, позволяющая оценить интенсивность прессинга: отношение числа передач соперника к числу оборонительных действий рассматриваемой команды на ближайших к воротам оппонента 60% поля.

Бомбардиры. Лучшие бомбардиры «Шахтера» в чемпионате – Жуниор Мораес (19), Марлос (13) и Тайсон (10). У «Зари» наибольшее количество мячей на счету Богдана Леднева (11). Владислав Кабаев отметился 7 голами.