На Донетчине подорвался сапер, – штаб ООС

Сегодня, 27 июня, в районе Марьинки (Донецкая обл.) на неизвестном взрывном устройстве подорвался сапер из состава Операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

«Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воин доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Выясняются обстоятельства происшествия.