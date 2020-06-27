Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

«В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция. Чтобы количество заболеваний не достигало критической отметки, следуйте рекомендациям Минздрава, следите за личной гигиеной и не забывайте о том, что карантин до сих пор действует!», – говорится в сообщении.