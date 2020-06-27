В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Во время рейдов полицейские составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина. Всего во время отработки, в которую вовлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6200 заведений», – говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

«Полицейские продолжают осуществлять проверки и призывают граждан соблюдать ограничительные условий адаптивного карантина», – добавили в пресс-службе.