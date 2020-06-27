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Экс-сотруднику СБУ заочно объявили о подозрении в работе на «ДНР»

27.06.20 23:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Экс-сотруднику Службы безопасности Украины заочно предъявлено подозрение в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в участии в террористической организации, бывшему сотруднику органов безопасности Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что уроженец г. Донецка, осужденный в августе 2016 года за содействие участникам преступной организации (ч. 2 ст. 256 УК Украины) и переданный представителям НВФ РФ в рамках процедуры "обмена", вернувшись на временно оккупированную территорию Донецкой области, вступил в ряды так называемого "отдела контрразведки МГБ ДНР". В обязанности злоумышленника входит, в частности, "оперативная деятельность" по преследованию граждан, подозреваемых в якобы содействии правоохранительным органам Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того данное лицо проверяется на причастность к фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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