Как сдать ВНО: Простые советы абитуриентам

Успехи абитуриентов, которые сдают внешнее независимое оценивание (ВНО), зависят не только от знаний, но и от умения справиться с волнением. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» выразил учитель украинского языка и литературы Игорь Хворостяный, пишет «Сегодня».

На вопрос, какой совет он бы дал ученикам, Хворостяный ответил: «Прежде всего – надо справиться с волнением и максимально научиться владеть собой, преодолевать стресс. Достаточно часто даже ученики, которые знают меньше, демонстрируют лучшие знания, поскольку им удалось преодолеть волнение».

Также учитель посоветовал не пытаться выучить абсолютно все аврально в ущерб собственному сну и отдыху. По его словам, обучение является эффективным именно тогда, когда оно сбалансированное – отдых, сон, другие виды деятельности.

«Самый главный совет – научиться преодолевать стресс. Для этого есть множество самых разнообразных приемов вплоть до минуты паузы перед началом тестирования, дыхания, вспоминания лучших моментов», – добавил он.