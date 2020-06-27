«Пролиска» передала продукты и воду людям, которые проходят обсервацию после пересечения КПВВ «Новотроицкое»

Гуманитарная миссия «Пролиска» передала продукты и воду для людей, которые проходят обсервацию после пересечения КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 27 июня, сообщается на странице Миссии в Facebook.

Сообщается, что людей, которые три ночи спали в палатках спасателей на КПВВ «Новотроицкое», в пятницу, 26 июня, отвезли автобусом на обсервацию. Команда Гуманитарной миссии «Пролиска» при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине закупила и передала продукты и воду в учреждение, где будут проходить обсервацию 17 человек, «зависших на нуле».

«На четвертый день ада между "нулевыми блокпостами" Донецкой областной государственной администрацией было принято решение о предоставлении мест для обсервации "зависшим" между КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Еленовка" людям с кнопочными телефонами в специально определенном больничном учреждении области на безопасном расстоянии от линии разграничения», – сообщил руководитель «Пролиски» Евгений Каплин.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Как сообщалось ранее, 17 человек, которые находились на КПВВ «Новотроицкое» и не смогли установить приложение «Дій вдома», доставили в медучреждение на обсервацию.