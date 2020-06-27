На Донетчине подорвались двое военных, есть погибший

Вблизи Старогнатовки (Донецкая обл.) в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали двое украинских военных. Один из военнослужащих погиб, второй госпитализирован. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

«Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали двое защитников. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Донетчине вблизи Марьинки подорвался сапер.