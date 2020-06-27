Зеленский провел срочное совещание в связи с распространением коронавируса

В связи со стремительным распространением COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский сегодня, 27 июня, провел расширенное совещание. На обсуждение собрали членов правительства, руководителей правоохранительных органов, глав областных государственных администраций и мэров городов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация с распространением коронавируса значительно ухудшилась: если в конце мая фиксировали 300-400 случаев в сутки, то сейчас таких – 900-1000, втрое увеличилось число госпитализируемых. По словам министра, главной причиной такой ситуации стало пренебрежение правилами карантина – перевозка людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение мерами индивидуальной защиты и социальной дистанции.

В качестве примера Степанов привел Одесскую область: по его словам, она стала ярким примером, когда невыполнение правил приводит к стремительному распространению коронавируса.

«В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Но это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если ранее в Одессе был один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше», – отметил Владимир Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что такая ситуация может сложиться во всех регионах, где нет коммуникации с людьми.

«Я собрал тут не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в итоге, для нас всех должно быть важно одно – здоровье и жизнь простых украинцев», – сказал Зеленский.

«Если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат через две недели», – добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Министр добавил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если сейчас в некоторых областях заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро будет нехватка мест.

Министер внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в последние двое суток правоохранители проверили более 6200 заведений: почти 3500 учреждений торговли, 2 тыс. заведений питания, 850 ночных клубов и мест развлечения. Было составлено 355 административных протоколов. Больше всего нарушений выявили в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос – сейчас он составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, хотя еще 10 дней назад он был менее 40. В то же время, летальность составляет 2,6%, что говорит о высоком уровне лечения.

Глава правительства предложил мэрам привлекать муниципальные патрули к работе с контролирующими ведомствами для лучшего контроля за санитарно-эпидемическим положением.

Шмыгаль также обратил внимание на необходимость ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера; жестко контролировать муниципальный транспорт и улучшить информационную политику, а также помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, и уже сегодня нужно готовить соответствующие технические возможности.